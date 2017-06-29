В Google Photos упростили процесс обмена фотографиями

Компания Google очередной раз внесла изменения и улучшения в свой сервис Google Photos. На этот раз нововведения направлены на упрощение процесса обмена фотографиями. Ожидается, что они позволят тратить меньше времени на то, чтобы передать общие фотографии друзьям и родственникам. Эти возможности были анонсированы во время проведения последней конференции Google I/O.

Одной из новых функций является предложение поделится снимками с людьми, запечатлёнными на них. Система использует технологию машинного обучения для автоматической идентификации лиц, после чего предлагает пользователю поделиться снимком одним кликом. Перед отправкой материалов пользователь может вручную выбрать конкретные снимки или получателей. Причём, отправить фотографии и видео можно как другим пользователям Google Photos, так и лицам, не работающим с данным сервисом. В таком случае уведомление о доступности фотографий будет отправлено на электронную почту или на номер мобильного телефона. Если же получатель снимков тоже является пользователем Google Photos и тоже делал снимки на том же мероприятии, ему будет предложено поделиться материалами в альбоме, а отправитель получит соответствующее уведомление.

Функция общей библиотеки позволит легко делиться своими фотографиями и роликами с определённым человеком. Для этого в меню приложения нужно выбрать пункт «Share your library» и выбрать получателя. Можно настроить автоматическое предоставление доступа к полной библиотеке Google Photos или настроить, какими именно материалами можно делиться (к совместным снимкам с этим человеком или фотографиям с другим человеком, например, совместным ребёнком, или же только к материалам, начиная с определённой даты). После предоставления общего доступа к библиотеке будет осуществлять автоматическая отправка материалов и уведомлений получателю. При этом получатель также может автоматизировать процесс получения снимков. Например, можно установить опцию сохранения всех материалов отправителя или же только тех, которые соответствуют определённому фильтру, например, по наличию в кадре определённого человека. Причём, для новых для получателя фотографий можно осуществлять поиск, создавать на их основе фильмы и коллажи.

Указанные функции уже доступны в новой версии приложения Google Photos для мобильных операционных систем Android и iOS, а также в веб-интерфейсе. Развёртывание новой версии приложения в различных регионах мира может потребовать несколько дней.

Источник: Google