В Google Play появились семейные группы из шести человек с общим доступом к приобретенному контенту

В декабре прошлого года компания Google запустила семейный план в своем музыкальном сервисе Google Play Music, в рамках которого можно бесплатно обмениваться приобретенными композициями. Затем в мае этого года в Сети появились сведения о программе Family Library, которая, как тогда сообщалось, позволит шести участникам делать то же самое с купленными приложениями. Как оказалось, Google не стала мелочиться и расширила действие семейных групп сразу на весь имеющийся в магазине Google Play контент.

Таким образом, всем участникам группы, а это владелец основной учетной записи и еще пять плебеев человек, предоставляется доступ к совместно нажитым непосильным трудом приложениям, фильмам, телепередачам или книгам. Справедливости ради отметим, что для обмена музыкой нужно отдельно покупать семейный план Play Music All Access, стоимость которой составляет $14,99 в месяц. В то же время создание семейной группы Google Play не требует никаких дополнительных затрат. Более того, данная функциональность не только поможет избежать повторной покупки того или иного приложения, фильма или книги любым из пользователей, подключенных к группе, но и позволяет контролировать покупки (тот, кто платит, будет получать соответствующий запрос на подтверждение покупки всякий раз) и создавать специальные детские библиотеки.

Пока что семейные группы Google Play доступны лишь в США, Франции, Германии, Японии, Канаде, Бразилии и Соединенном Королевстве, в остальных регионах мира они появятся в ближайшее время. К сожалению, эта функциональность не имеет обратной силы и не распространяется на прошлые покупки. Видимо, Google все же не удалось договориться с разработчиками.

Стоит также отметить еще один маленький нюанс – сейчас для создания семейной группы нужно использовать приложение Play Music для Android, почему это единственный возможный способ – вопрос открытый. Уже после создания группой можно управлять посредством браузера.

Подробнее узнать о семейных группах Google Play можно на информационно-справочном центре Google.

Источник: Google