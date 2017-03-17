В Google Street View теперь можно опуститься в самое сердце действующего вулкана Амбрим архипелага Вануату

Какие только отдаленные уголки земного шара не посещала команда Google Street View со своими панорамными камерами. И все ради того, чтобы предоставить нам с вами возможность посетить, пускай даже это будет виртуальное путешествие, как можно больше удивительных мест на Земле, в том числе и тех, что находятся под водой и под землей. Зачастую экспедиции Street View эти являются весьма экстремальными и опасными. Одна из последних таких экспедиций – спуск в самое сердце действующего вулкана.

Заручившись поддержкой исследователей Джеофом Макли и Крисом Хорсли, команда Google Street View создала захватывающее дух виртуальное путешествие в царство Аида к одному из крупнейших в мире лавовых озер на острове Амбрим архипелага Вануату. Сервис позволяет буквально прикоснуться к бурлящей лаве и ощутить едкий запах серы и исходящие из лавовых потоков вулканические газы (достаточно дать волю воображению).

Отметим, что для создания панорамных снимков с помощью камеры Street View Trekker бесстрашные исследователи спустились на 400 метров вглубь кратера вулкана Марум. По размеру это лавовое озеро как два футбольных поля.

«Стоять на самом краю обрыва и чувствовать горячие дыхание вулкана – это незабываемые ощущения. – рассказывает Крис Хорсли. – Я надеюсь, что добавление этого места на карту поможет людям осознать, в каком невероятно красивом мире мы живем».

Экспедиция Google Street View в кратер вулкана – лишь одна из последних попыток технологических компаний использовать имеющиеся технологии для изучения и наблюдения за вулканами. Летом прошлого года GE отправила исследователей в кратер вулкана Масая в Никарагуа, чтобы установить там датчики, которые помогут ученым предсказать следующее извержение.

Панорамные снимки лавового озера на острове Амбрим уже доступны в сервисе Street View.

Источник: Google