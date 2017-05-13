В Херсоне планируют запустить производство солнечных панелей

Проект украинско-литовского производства солнечных панелей на Херсонской полиграфической фабрике перешел к этапу практической реализации.

Ещё в прошлом году, во время проведения III Балтийско-Черноморского экономического форума, Херсонский городской голова Владимир Миколаенко, Президент Литовской конфедерации возобновляемой энергетики Мартианс Негявичус и директор Херсонской полиграфической фабрики Олег Довбыш подписали меморандум. В нём оговаривалась возможность организации на производственных площадях херсонского предприятия совместного производства оборудования для солнечной энергетики.

На днях в Вильнюсе состоялось совместное совещание херсонских руководителей проекта по запуску производства солнечных панелей и руководства одной из самых современных и мощнейших компаний в области их производства Global BOD Group.

Так, в ходе совещания была отработана технологическая карта и составлен календарный план запуска производства в Херсоне. Также определены чёткие сроки подготовки производственной базы на территории Херсонской полиграфической фабрики, обучения персонала и запуска совместного производства солнечных панелей.

Отмечается, что та модель солнечных панелей, которая будет выпускаться в Херсоне, по качеству входят в пятерку лучших в мире. При этом доля украинской составляющей в готовой продукции будет превышать 50%.

Источник: ecotown