В Херсонской области запущена солнечная электростанция пиковой мощностью 11 МВт

Вчера, 12 июня, состоялось торжественное открытие фотогальванической электростанции «Белозерка» в Белозерском районе Херсонской области. Установленная мощность новой солнечной электростанции заявлена на уровне 9 МВт, пиковая мощность – 11 МВт.

Электростанция занимает площадь 19,9 га и способна ежегодно генерировать более 14 тыс. МВтч электроэнергии. При этом отмечается, что благодаря использованию энергии Солнца удастся уменьшить количество выбросов СО2 в атмосферу почти на 13,9 тыс. тонн в год.

Строительство солнечной электростанции продолжалось 2 месяца. За этот срок около 300 жителей близлежащих сел и городов получили рабочие места. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству местной власти, инвесторов, инженеров и генподрядной организации группы компаний KNESS. Вклад инвестиционной группы в строительство солнечных станций — $50 млн. До конца года планируется ввод еще трех станций, установленной мощностью 45,5 МВт.Отмечается, что в настоящее время на Херсонщине уже установлены наземные солнечные электростанции суммарной мощностью 51,86 МВт.

Источник: gazeta.ks.ua