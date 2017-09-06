Анонсирован смартфон Lenovo K8 Plus с MediaTek Helio P25, аккумулятором на 4000 мАч, двойной камерой и ценником $170

Сегодня на мероприятии в Нью-Дели был представлен смартфон среднего класса Lenovo K8 Plus, который стал вторым представителем семейства после анонсированного месяц назад фаблета Lenovo K8 Note.

Корпус модели выполнен из алюминия 5000-ой серии, окрашенного в черный (Venom Black) или золотистый (Fine Gold) цвет. Смартфон оснащен 5,2-дюймовой IPS-матрицей с Full HD разрешением (1920×1080 точек), защищенной стеклом Corning Gorilla Glass.

На задней грани можно найти сканер отпечатков пальцев и сдвоенную основную камеру, построенную на 13 Мп (f/2.0) сенсоре Purecell Plus и дополнительном модуле на 5 Мп (f/2.0). В качестве фронтальной камеры используется 8 Мп модуль с широкоугольным 84-градусным объективом с апертурой f/2.0 и вспышкой Party flash для селфи в условиях недостаточного освещения.

Смартфон Lenovo K8 Plus построен на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P25 (ARM Cortex-A53) с рабочей частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-T880 MP2, выполненном TSMC по 16 нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ и в этой конфигурации система превзошла в бенчмарке AnTuTu популярный чипсет Qualcomm Snapdragon 625, используемый в смартфонах Xiaomi Redmi Note 4 b Motorola Moto G5 Plus. В момент анонса была предусмотрена единственная версия с 32 ГБ встроенной памяти.

Модель получила емкую батарею на 4000 мАч, которой по данным производителя должно хватать на 13 часов браузинга, 20 часов воспроизведения видео и 100 часов воспроизведения музыки в наушниках с выключенным экраном. Также может отметить поддержку 4G VoLTE, непривычно длинный лоток, который вмещает одновременно две nano-SIM карты и карту памяти microSD, а также «чистый» Android 7.1.1 «Nougat» без дополнительных оболочек и приложений от производителя.

Источник: Gizmochina