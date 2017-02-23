В Instagram появились галереи – до десяти фото и видео в одной публикации

Как и ожидалось, вчера в популярном сервисе Instagram появилась функция, позволяющая публиковать до десяти фотографий и видеороликов одновременно. До этого публиковать наборы из нескольких фото и видео, прокручиваемых в горизонтальном направлении, могли только рекламодатели. Теперь же эта функция доступна всем желающим.

Обновленный Instagram версии 10.9 с данной возможностью уже доступен для загрузки на Android и iOS в магазинах Google Play и Apple App Store

Чтобы опубликовать галерею из фотографий, нужно нажать на специальную иконку синего цвета в правом углу при добавлении новой публикации. Менять порядок фото или видео в таких публикациях можно по долгому нажатию на экран. Обрабатывать все материалы можно как разом посредством одного фильтра, так и по отдельности. При этом геотег и описание – общие для всей публикации.

В ленте галереи из нескольких фотографий помечаются несколькими точками под записью. В профиле конкретного пользователя на таких публикациях присутствует соответствующая иконка в правом верхнем углу.

В качестве подходящих вариантов использования функции разработчики Instagram приводят празднование дня рождения и освещение процесса приготовления блюда.

Как обычно в таких случаях, развертывание функции происходит постепенно, некоторым эта возможность доступна уже сейчас, другие получат ее в ближайшее время.

Источник: Instagram