В Instagram теперь можно сохранять видео с прямых трансляций

Популярный социальный сервис для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram сообщил о том, что отныне пользователи могут сохранять видеозаписи прямых трансляций на смартфон по их завершении. До этого такая возможность отсутствовала.

Для сохранения видео необходимо после окончания трансляции нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу. После этого видеотрансляция будет удалена из сервиса и останется доступна только на устройстве пользователя.

Это долгожданное для многих авторов изменение, которое восстанавливает паритет между Instagram Live, Twitter Periscope и Facebook Live. Два последних сервиса уже давно позволяют пользователям сохранять видеотрансляции.

Анонсируя запуск функции прямых видеотрансляций, директор по продукту Instagram Кевин Вайль говорил в защиту разработчиков, что они намеренно исключили возможность сохранения, чтобы придать пользователям больше уверенности в себе и развеять переживания по поводу того, что эти трансляции останутся навсегда.

Теперь же говорится, что новая опция позволит «вновь пережить ощущения», которые пользователь испытал во время трансляции, Комментарии, отметки При этом отмечается, что отметки «нравится», количество просмотров и другую информацию о трансляции сервис не сохраняет.

Возможность сохранения видеотрансляций доступна в последней версии приложения Instagram (10.12) для iOS и Android, распространение обновления уже началось. В компании также добавили, что «это лишь первые шаги» по улучшению раздела с прямыми трансляциями в этом году.

Источник: Instagram