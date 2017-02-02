В Instagram вскоре можно будет публиковать галереи из нескольких фотографий

В настоящее время публиковать галереи из нескольких фотографий в Instagram с прокруткой в горизонтальном направлении могут только рекламодатели, но уже очень скоро эта возможность, наконец, станет доступна всем желающим. Данные, свидетельствующие о скором запуске функции для всех 600 млн пользователей сервиса, были обнаружены в последней бета-версии приложения Instagram для Android.

В данном случае при добавлении фотографий или видеозаписей вместо короткого касания используется длительное удерживание пальца на экране (речь о мобильной версии сервиса). После этого пользователю необходимо быстро отобрать до 10 фотографий или видеороликов для галереи. Можно обработать все файлы одним фильтром, либо пройтись по каждой фотографии/видеозаписи для отдельной обработки. Друзья и знакомые и числа подписчиков, а также другие пользователи сервиса смогут ставить лайки к каждой фотографии или видеозаписи из галереи.

Сейчас функция выглядит сыровато и стабильно выдает ошибку при каждом попытке опубликовать галерею из нескольких фотографий. Похоже, разработчики из Instagram явно не ожидали, что функция будет замечена столь быстро.

Журналисты сайта The Verge обратились к представителям Instagram за дополнительной информацией насчет сроков запуска функции на платформах Android и iOS, но те вежливо отказались от комментариев.

Итак, галереи из нескольких фотографий, по сути, уже можно вычеркивать из списка, ожидаемых возможностей. Следующими наиболее запрашиваемыми пользователями Instagram функциями являются репост и планируемые публикации, хотя в последнее время компания кажется больше занята заимствованием функциональности Snapchat и трансляциями живого видео.

Источник: The Verge