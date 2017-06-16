В июне оператор Vodafonе Украина подключил к 3G полмиллиона жителей западных областей страны

Оператор мобильной связи Vodafonе Украина отчитался о том, что в июне текущего года подключил к своей 3G-сети еще 38 населенных пунктов на западе Украины. Таким образом с начала месяца более 530 тысяч жителей западных областей страны получили доступ к связи третьего поколения.

В частности, сеть третьего поколения оператора заработала в городах Львовской области: Червоноград, Борислав, Жовква, Буск, Сколе, а также селах Раковец, Суходолы, Верхнее Синевидное, Песочная и Деревач. Также ранее 3G-покрытие было запущено в городах Трускавец, Стебник, Сокаль, Новояворовск и Рава-Русская, а также в населенных пунктах Липники, Хренов и Угерско Львовской области.

3G-покрытие Vodafone появилось и в городах Коломыя, Снятын, Богородчаны, селах Рошнев и Старые Кривотулы Ивано-Франковской области. Пользоваться 3G от Vodafone теперь также могут жители городов Тячев, Хуст и сел Ракошино, Великая Добронь, Глубокое, Тыйглаш в Закарпатской области.

В июне доступ к скоростному мобильному интернету получили жители Ковеля, Владимир-Волынского, а также населенных пунктов Иваничи, Лавров, Горка Полонка и Маяки, расположенных в Волынской области. Расширено покрытие в Хмельницкой области. 3G интернет и голосовая связь улучшенного качества стали доступны жителям города Красилов, пгт Летичев и села Маков Хмельницкой области.

Напомним, что актуальная карта 3G-покрытия оператора мобильной связи Vodafone Украина доступна по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина