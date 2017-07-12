В кассах киевского метро будут продавать всего по одному жетону в руки

В преддверии повышения тарифа на проезд в киевском метрополитене, которое состоится уже в ближайшую субботу 15 июля, представители перевозчика отметили, что в кассах будут продавать всего по одному жетону в руки.

В частности, эта информация появилась на facebook-странице пресс-секретаря киевского метрополитена Натальи Макогон:

«Жетонов становится все меньше. Они остаются лишь как разовая поездка. Поэтому в кассах они будут реализовываться по 1. В автоматах (в любом количестве) по 1 или 2 в каждой транзакции».

Также она призвала пополнять проездные карточки, чтобы сэкономить, так как при записи 50 поездок, каждая обойдется в 3,5 грн до 15 июля и 4,5 грн после 15 июля (максимальная емкость карты составляет 100 поездок). Помимо проездных поездки можно «записывать» и на банковскую карточку, причем пока только MasterCard PayPass, так как карты Visa PayWave пока работают только для разовых проходов через турникеты. А в будущем проездной на киевское метро можно будет пополнить в онлайне или в любом платежном терминале города.

Напомним, что еще в начале года «Киевский метрополитен» сообщал, что до конца 2017 года полностью выведет из обращения жетоны для оплаты поездок. Кассы в киевском метро переформатируют на работу исключительно с карточками, так что вскоре жетоны можно будет купить только в автоматах, а после завершения переходного периода, от жетонов откажутся вовсе.

Позже появилась информация о том, что жетоны в киевском метро заменят бумажными билетами с QR-кодом, причем данный процесс должен начаться уже в ближайшем будущем.

Источник: Киевский метрополитен