В КГГА подписали распоряжение о реконструкции ЖД и трамвайных путей для линии Tram-Train от Троещины до Караваевых дач и показали эскизы станций метро на Виноградарь

Мы неоднократно писали о проекте скоростного гибридного трамвая Tram-Train, который должен связать спальные районы на левом берегу Киева с центром города и дело похоже наконец начинает сдвигаться с мертвой точки. Вдобавок чиновники из КГГА порадовали жителей массива Виноградарь эскизами будущих станций метро «Мостицкая» и «Проспект Правды».

В частности, на прошлой неделе мэр Киева подписал официальное распоряжение о реконструкции сети скоростного рельсового транспорта Киева на базе существующей железнодорожной и трамвайной инфраструктуры от массивов Троещина и Березняки до станции Караваевы Дачи с заездом в трамвайное депо им. Шевченко.

Заказчиком проектирования и реконструкции назначили коммунальное предприятие «Киевпастранс», которому поручено определиться с генеральной проектной и подрядной строительной организацией, а также обеспечить разработку необходимой проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения. Контролировать выполнение работ поручено заместителю мэра Илье Сагайдаку.

Также в сеть попали предварительные эскизы двух станций метро на массив Виноградарь, которые обещают построить в ближайшие три года.

Первый рисунок, вынесенный в самое начало новости, отображает предполагаемый дизайн станции «Мостицкая», второй — относится к станции «Проспект Правды». Отметим, что первая станция разместится под перекрестком улиц Северо-Сырецкой и Межевой, а вторая — под пересечением улицы Межевой и проспекта Правды.

Источники: КГГА, 44.UA