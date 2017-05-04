В Киеве начали устанавливать новые подземные мусорные контейнеры отечественного производства с солнечными панелями, системой пожаротушения, датчиками заполнения и связью с диспетчером

В Киеве начали устанавливать подземные мусорные контейнеры нового типа для твердых бытовых отходов — с солнечными панелями, системой пожаротушения, датчиками заполнения и системой удаленной связи с диспетчером. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, до конца года их количество должно увеличиться до 300 единиц, а в следующем году — до 1000 контейнеров.

«Такие баки функционируют в странах Европы — мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров», — отметил Виталий Кличко во время презентации.

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы солнечными батареями, информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и требует вывоза мусора. После этого заполненный контейнер поднимается специальной мусорной машиной с краном, а на его место в специальную нишу в земле устанавливают другой очищенный контейнер.

К тому же, контейнеры оборудованы встроенной системой пожаротушения, которая срабатывает, если внутрь попадает окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.

«Эти контейнеры — отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо. Киев должен не только современно выглядеть, но и использовать современные технологии», — подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также осмотрел новые мусорные контейнеры, которые установили в городских зонах отдыха, в том числе ​​на Пейзажной аллее и отметил, что для парков предусмотрен отдельный вариант оформления контейнеров деревянной отделкой.

Источник: КГГА