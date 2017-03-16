В Киеве открылся огромный центр Mi Home & Service с шоу-румом, сервисным центром и зоной для общения поклонников Xiaomi

Только вчера мы писали об открытии монобрендового магазина Xiaomi в ТРЦ «Проспект», а сегодня стало известно о появлении в Киеве центра Mi Home & Service. Он находится на Петровке. Точный адрес – проспект С. Бандеры, 23, ТРЦ «Городок», 3-я линия; магазин будет работать ежедневно с 10-00 до 21-00.

Mi Home & Service – это концепция маркетингового пространства IoT, где на площади более 200 м2 расположились шоу-рум, сервисный центр и специальная зона для общения приверженцев бренда и специалистов по Мі-гаджетам.

Xiaomi, как известно, славится не только своими смартфонами, но и богатой экосистемой инновационных продуктов и сервисов, созданных в сотрудничестве со сторонними производителями по всему миру. На сегодняшний день Xiaomi инвестировала в 77 компаний, 30 из которых уже выпустили собственные продукты.

Ассортимент компании насчитывает более тысячи наименований продуктов экосистемы Мі и «Умного дома» MiJia, компаний-партнеров экосистемы Xiaomi. В Mi Home & Service представлено множество устройств из экосистемы Xiaomi, так что любой желающий может вживую познакомиться квадрокоптерами, умными велосипедами и самокатами, гироскутерами и рисоварками, чайниками и стиральными машинами, умными телевизорами и прочей продукцией компании.

Центр Mi Home & Service также предоставляет услуги экспресс-ремонта Pick Mi, защиту устройств от поломки Mi Protect и программу обмена старых гаджетов на новые Trade-In.

В обозримом будущем сообщество Mi & MIUI Community Ukraine планирует открыть подобные инновационные шоу-румы в формате Mi Home & Service по всей Украине.