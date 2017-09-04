В Киеве открыт завод по производству SMD модулей для светодиодных экранов — Flylights Factory

В украинской столице по адресу ул. Стройиндустрии, 4, открыт новый завод Flylights Factory. На нем производятся светодиодные модули и другие виды электронной продукции.

Предприятие располагает оборудованием нового поколения от лучших производителей, которое позволяет изготовлять продукцию с высокими показателями качества, соответствующими мировым стандартам.

«Мы горды тем, что создали действительно конкурентное и высокотехнологическое производство, которое будет удовлетворять потребности нашей страны, а также осуществлять экспортные поставки в Европу», — отметил директор Flylights Factory Юрий Скрыпник.

Сборочный цех производства был открыт в Киеве еще в 2008 году. Он специализируется на комплексных решениях по сборке, монтажу и техническому обслуживанию светодиодной продукции. За годы успешной работы специалисты предприятия реализовали более 7 тыс. проектов разной сложности. Летом 2017 года существующая монтажная база была расширена автоматизированными сборочными линиями по SMT технологии. С этого времени предприятие стало самостоятельным производителем электронных комплектующих, среди которых основное место занимают SMD модули для светодиодных экранов.

На сегодняшний день завод осуществляет весь производственный цикл: от получения и разработки документации до отгрузки или установки «под ключ» готовой продукции.

Стоит отметить, что помимо производства светодиодных комплектующих Flylights Factory предлагает услуги по контрактной сборке печатных плат любой сложности: от чип резисторов — 0201 до BGA корпусов.

Кроме того, Flylights Factory приглашает желающих посетить экскурсию на производство и увидеть, как производится электроника в Украине. Для этого необходимо заполнить следующую заявку.