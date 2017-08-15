В Киеве покажут модернизированный танк Т-72АМТ с современными электронными системами и улучшенной защитой

Киевский бронетанковый завод покажет на День независимости Украины свою новейшую разработку – боевой танк Т-72АМТ. Модернизация танка Т-72А проводилась с учетом опыта, полученного военными за время АТО.

В ходе модернизации боевую машину оборудовали новыми современными электронными системами наблюдения, наведения и связи. Так, на Т-72АМТ установили приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Такие приборы установлены для всех членов экипажа. Кроме того оператор-наводчик получил ночной прицел для ведения огня управляемой ракетой «Комбат». Эта ракета от киевского КБ «Луч» имеет полуавтоматическое наведение по лазерному прицелу и способна на расстоянии до 5 км пробить не менее 750 мм брони.

Танк Т-72АМТ получил и новые цифровые радиостанции — от турецкой компании Aselsan и украинские «Либідь К2». Они позволяют танковым экипажам напрямую поддерживать коммуникацию с пехотными подразделениями и обеспечивают защищённую связь. Кроме того, на танке появились современные спутниковые средства навигации. Еще одним направлением модернизации стало улучшение условий работы экипажа. Так, механик-водитель должен оценить камеру заднего вида.

Кроме того, Т-72АМТ оснастили динамической защитой нового поколения – «Нож», которая уже применяется на танках «Булат» и «Оплот». Она эффективно противостоит кумулятивным и бронебойным оперенным подкалиберным снарядам, а также боеприпасам, которые действуют по принципу «ударного ядра». Танк также оснащен противокумулятивными экранами.

Источник: Autocentre.ua, Укроборонпром