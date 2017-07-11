В Киеве построят энергонезависимую школу нового поколения с системой «умный дом» и современным учебным оборудованием

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко сообщила, что в текущем месяце на Осокорках начнется строительство общеобразовательной школы на 1080 учеников. Новая школа должна стать примером учебного заведения нового поколения с современным оборудованием, планировкой помещений с системой «умный дом» и энергосберегающими технологиями.

«Вскоре на участке бывшего недостроя, который мы получили в наследство от старых чиновников, планируется начать строительство первого энергонезависимого коммунального заведения. Ожидается, что это заведение нового поколения не только будет оснащено энергосберегающими технологиями, но и будет полностью обеспечено самым современным оборудованием для обучения. Особое внимание уделяется и вопросу безопасности. Мы хотим, чтобы эта школа стала высоким стартом для следующих городских проектов», — сообщила Анна Старостенко.

В КГГА также отметили, что эта школа станет первым в Украине энергонезависимым коммунальным предприятием, отопление которого будет осуществляться системой теплонасосов без привлечения услуг по отопления от городской энергоснабжающей компании «Киевэнерго». Для отопления помещений, тепло- и холодоснабжения систем вентиляции и нагрева воды для хозяйственного горячего водоснабжения в школе предполагается построить тепловой пункт с четырьмя грунтовыми тепловыми насосами.

Предусмотрено гидравлическое переключение одного теплового насоса в режим холодоснабжения для обеспечения кондиционирования в отдельных помещениях (спортзалах, актовом зале, административных помещениях). При этом тепло, которое выделяется в режиме холодоснабжения, будет использоваться для нагрева воды хозяйственного горячего водоснабжения. Для отбора низкопотенциального тепла из почвы запроектированы грунтовые зонды в количестве 350 штук и глубиной 80 м. С первого года эксплуатации расчетная ежегодная экономия примененной технологии должна составить 6,5 млн, окупаемость — 2,5 года.

Система «умный дом» предусматривает автоматическое снижение температуры помещений в нерабочее время и при отсутствии людей, а также регулировку мощности калориферов в зависимости от температуры воздуха.

«Надеемся, что это будет современная, просторная, очень дружественная и удобная школа для детей и учителей, куда радостно приходить и легко получать знания. По проекту предусмотрено строительство четырехэтажного заведения с бассейнами для плавания и обучения плаванию, библиотекой, столовой, производственно-учебными классами. На всех этажах и в помещениях предусмотрен доступ лиц с ограниченными физическими возможностями: пандус, лифт, отдельные заезды на территорию», — отметила заместитель председателя КГГА.

Анна Старостенко добавила, что учебная материальная база будет укомплектована современным оборудованием: компьютерами, интерактивными досками, лингафонными системами и т.д, а в здании будет использоваться только энергоэффективное оборудование и LED-освещение. Также проектом предусмотрены внутреннее и наружное видеонаблюдение, охранная сигнализация, система управления доступом, системы противопожарной защиты. Заказчиком строительства выбрано КП «Житлоинвестбуд-УКБ», соответствующая проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу.

Источник: КГГА