В Киеве представили обновленный сайт специализированной диспетчерской по вопросам ЖКХ (1557.kiev.ua)

Сегодня в Киеве представили обновленный сайт «Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ» с расширенным спектром сервисов www.1557.kiev.ua. Теперь на новом сайте можно не только узнать о причинах отключения услуг и оставить заявку об аварийных ситуациях, но и получить информацию об обслуживающей организации, наличии домового счетчика тепла, получать оперативные сообщения на почту и т.д.

Для начала работы с сайтом необходимо авторизоваться. Если при регистрации оставить электронную почту, то пользователю будут приходить сообщения о плановых отключениях услуг или текущих отключениях из-за аварийных случаев, а в сообщениях будут отражены их причины и сроки восстановления услуги.

На сайте можно указывать несколько адресов, чтобы отслеживать состояние предоставления услуг, например, в доме родителей. На сайте можно как оставить новую заявку о сбое в поставках услуги, так и проверить предварительные заявки в архиве. В рубрике «Адресно-справочная информация» собрана небольшая справка о обслуживающих организациях с телефонами, адресами и днями приема.

По словам руководителя диспетчерской, отдельной рубрикой на сайте выделены вопросы ПАО «Киевводоканал», где можно, указав номер лицевого счета сверить и обновить показания квартирного счетчика и оплатить услугу. С началом отопительного сезона актуальной станет рубрика, касающаяся наличия теплового домового прибора учета и информации о совместном снятия показаний с прибора.

Отметим, что на сайте отражены только дома, которые обслуживаются коммунальными ЖЕК, а также теми ОСМД и ЖСК, которые заключили договор с сервисом 1557. Поэтому, чтобы пользоваться обновленным сайтом https://1557.kiev.ua/, необходимо заключить соответствующее соглашение.

Как сообщил руководитель Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ «1557», в дальнейшем сайт будет продолжать совершенствоваться и обновляться для большего удобства пользователей. В том числе планируется расширять перечень услуг и создавать аналогичные «Киевводоканалу» рубрики для других исполнителей услуг.

Источник: КГГА