В Киеве представлена онлайн-платформа для обучения программированию для людей с инвалидностью

В Smart City Hub SmartMe University и Kyiv Smart City состоялась презентация образовательной программы для интеграции людей с инвалидностью в профессии в сфере информационных технологий. Эта инициатива реализована при поддержке благотворительного фонда АИК, Министерства образования и науки Украины и департамента социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Обучение базируется на специальном курсе по Java-программированию для людей с особыми потребностями JavaGR8 ADAPT на online-платформе SmartMe University. На курсе на данный момент обучаются студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а выпускники курса уже успешно работают программистами. Вскоре также стартует аналогичная программа для людей с нарушением слуха и зрения.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться до 27 февраля на сайте проекта. Форму для регистрации можно заполнить по следующей ссылке. Организаторы проекта готовы обучать всех, кто пожелает присоединиться к курсу, без количественных и возрастных ограничений.

Источник: МОН