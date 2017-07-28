В Киеве собираются запустить цифровое радио в стандарте DAB+, регулятор уже обратился в УГЦР для просчета необходимых частот

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратился в Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) для изучения возможности реализации проекта развития цифрового радио в Киеве. Соответствующее решение было принято регулятором вчера, 27 июля 2017 года, после запроса со стороны Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украиы.

В задании идет речь о просчет двух частотных присвоений на территории города для построения синхронной сети. Цифровое радио планируется запустить в стандарте DAB+. Заказ включает разработку выводов относительно конкретных условий пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Отметим, что цифровое радио обычно использует для передачи сигнала диапазон частот от 174 до 240 МГц, который на данный момент занят каналами аналогового телевидения. Преимуществом по сравнению с аналоговыми станциями является более высокое качество звучания, более низкая мощность излучения, возможность передавать больший объем сопутствующей информации (текст, изображения и т.д.). На одной частоте DAB+ может располагаться от четырёх до двадцати цифровых радиостанций, а для прослушивания цифрового радио необходимы специальные радиоприемники соответствующего стандарта.

Напомним, что в январе текущего года Норвегия первой в мире начала отключать FM-радиовещание, рассчитывая в будущем перевести все радиовещание в цифровой стандарт DAB+. В 2020 году к Норвегии планирует присоединиться Швейцария, над аналогичным шагом также размышляют Дания и Великобритания, однако конкретные сроки пока не называют.

Источник: Нацсовет по телевидению и радиовещанию