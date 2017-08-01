В Киеве установили скамейки с солнечными панелями, от которых можно подзарядить гаджеты

В Киеве, на улице Владимирской, напротив Национальной оперы Украины, установили скамейки с солнечными батареями. В дополнение к солнечным панелям, такие устройства оснащены и аккумуляторами для хранения выработанной энергии.

Как сообщил директор КП «Киевский центр развития городской среды» Денис Пивнев, встроенные в лавочки аккумуляторы позволят полностью зарядить от 20 до 30 смартфонов.

«Каждая конструкция оснащена солнечной батареей и usb-портом, который находится на ножке, — объясняет коммунальщик. – Таким образом, жители и гости столицы смогут не только посидеть и отдохнуть, но и зарядить гаджет не только днем, но и в ночное время — накопленной энергии хватит».

Источник: ecotown