В Киеве установили скамейки с солнечными панелями, от которых можно подзарядить гаджеты
В Киеве, на улице Владимирской, напротив Национальной оперы Украины, установили скамейки с солнечными батареями. В дополнение к солнечным панелям, такие устройства оснащены и аккумуляторами для хранения выработанной энергии.
Как сообщил директор КП «Киевский центр развития городской среды» Денис Пивнев, встроенные в лавочки аккумуляторы позволят полностью зарядить от 20 до 30 смартфонов.
«Каждая конструкция оснащена солнечной батареей и usb-портом, который находится на ножке, — объясняет коммунальщик. – Таким образом, жители и гости столицы смогут не только посидеть и отдохнуть, но и зарядить гаджет не только днем, но и в ночное время — накопленной энергии хватит».
Источник: ecotown
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