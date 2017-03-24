На Дарнице установят первую в Киеве солнечную электростанцию на крыше жилого дома, которая обойдется жителям в 1 млн грн за 30 кВт, но окупится уже через 5 лет

Одно из киевских обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которое зарегистрировано на Дарнице по адресу улица Григория Ващенко 5, намерено установить солнечную электростанцию мощностью 10-30 кВт на крыше своего дома. Информацию о проекте глава правления ОСМД Виталий Бондарь рассказал изданию 44.ua.

Он отметил, что несмотря на энергетический кризис в Украине, других подобных проектов в Киеве пока нет.

“Благодаря этому проекту можно перевести 15-20% общедомового потребления на питание от солнца. Либо продавать энергию по зеленому тарифу. Сейчас правительство не знает, где купить уголь для ТЭС, но стимулировать “зеленую” энергетику никто не спешит. Самая большая проблема для таких проектов — это бюрократия“, — рассказал Виталий Бондарь.

По словам главы правления Дарницкого ОСМД, расчетная стоимость панели на 30 кВт составит примерно 1 млн грн, а сам проект должен окупиться за 4-5 лет.

Источник: 44.ua