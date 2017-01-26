В Киеве запущен онлайн-сервис для отслеживания аварийных работ в домах

Городская власть Киева расширила перечень сервисов на сайте специализированной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ 15-57.

Отныне киевляне смогут узнать о начале и сроках проведения противоаварийных или плановых работ в своем или соседних домах в онлайн-режиме. Кроме того, есть возможность подписаться на рассылку таких сообщений по электронной почте.

Также ресурс позволяет получить информацию о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг. Речь идет о холодном и горячем водоснабжении, электроснабжении, центральном отоплении. Есть возможность оформить заявку по любым другим вопросам ЖКХ, таким как уборка лестничных клеток, отсутствие освещения в местах общего пользования, неработающие лифты и прочее.

«Онлайн-сервис действует как вспомогательное средство коммуникации с горожанами и особенно актуально в пиковые периоды нагрузки на телефонные горячие линии», — отметили в пресс-службе КГГА.

Источник: hromadske