В Киеве запустили ID-карту туриста Kyiv PASS, базовая версия со сроком действия 24 часа стоит 15 евро

Как и было запланировано, сегодня, 8 августа, состоялась презентация туристической ID-карты Kyiv PASS – совместного проекта КГГА, Туристическо-информационного центра города и Киевского туристического альянса. Инициатива нацелена на популяризацию живописных локаций, интересных мест и главных местных достопримечательностей среди иностранных и внутренних туристов. Владельцы карт Kyiv PASS могут посещать культурные, туристические и развлекательные заведения столицы, а также пользоваться услугами общественного транспорта со скидкой.

Как рассказывают авторы проекта, Kyiv PASS – это прекрасная возможность посетить лучшие места Киева, тратя меньше денег и наслаждаясь поездкой.

«К услугам, которые получает владелец туристической ID-карты «Kyiv Pass», входят: обзорные экскурсии по Киеву, вход в музеи, парков, входные билеты в зоопарк, художественные галереи, ночные клубы, поездки метрополитеном и система скидок, которая предоставляется партнерами — ресторанами, сувенирными магазинами, туристическими операторами и т.д.», — рассказывает заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Само собой, карта Kyiv PASS является платной. На выбор туристам предложен три разновидности карты Kyiv PASS разной стоимости, отличающиеся между собой главным образом сроком действия, хотя есть и незначительные отличия по набору предоставляемых услуг. Базовая версия со сроком действия 24 часа с момента активации стоит 15 евро. За эту сумму покупатель получает пакет услуг, куда входит 20 бесплатных походов по музеям, 8 бесплатных визитов в галереи, 3 бесплатные поездки на метро, 2 бесплатных входа в клубы, 2 автобусных тура и 1 бесплатный вход в зоопарк. Еще есть версии со сроком действия 48 и 72 часа стоимостью 25 и 35 евро соответственно. Кроме цен и срока действия они отличаются от базового предложения числом бесплатных поездок на метро, здесь оно увеличено до пяти.

Кроме того, обладатели карт Kyiv PASS могут рассчитывать на дополнительные скидки от партнерских заведений (рестораны, сувенирные магазины, туристические операторы и т.д.)

Карточку Kyiv PASS можно будет купить в одном из Туристическо-информационных центров города, на сайте проекта есть карта, позволяющая узнать их местоположение. Кроме того, есть возможность оплаты карточки через платежный сервис WayForPay на сайте проекта.

Частью инициативы является мобильное приложение Kyiv City Guide, доступное для Android и iOS, которое призвано стать персональным туристическим гидом для каждого пользователя. Также на сайте проекта есть буклет Kyiv PASS (PDF) на украинском и английском языках, где подробно рассказывается о каждом месте и объекте, который могут посетить владельцы туристической карты.

Источник: Kyiv PASS