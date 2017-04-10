В Киеве запустили сайт для сбора средств на ремонт дорог во дворах и на придомовых территориях

«Команда амбициозных профессионалов» решила внести свой вклад в решение одной из двух извечных проблем нашей страны. Речь, понятное дело, о качестве украинских дорог. Начать реформаторы решили с Киева, что неудивительно, учитывая масштабы проблемы, и запустили специальный сайт Yama.kiev.ua, который, по сути, является платформой для сбора средств на ремонт дорожного покрытия столицы. По закону украинцы не могут самостоятельно отремонтировать дороги общегосударственного значения, поэтому создатели сайта сосредоточились исключительно на дворовых территориях и придомовых дорогах.

«Сейчас мы работаем со всеми категориями дорог, которые не находятся на балансе Киевавтодора. А именно: во дворах, междворовых проездах, частных секторах, на частных территориях (складах, заводах, заправках, гаражных кооперативах и т.д.), а также на других дорогах, находящихся на балансе ЖЭКов/ОСМД» – сказано на сайте проекта.

Любой желающий может зарегистрировать яму на сайте, после чего группа экспертов выполнит расчет стоимости ремонтных работ и запустит соответствующую кампанию по сбору на сайте. Сбор средств проводится в течение 30 дней. В случае неудачи деньги автоматически возвращаются на счета вкладчиков в 10-дневный срок. Если же кампания завершается успешно, на странице зарегистрированной ямы появится соответствующая информация с датой выполнения ремонтных работ.

На сайте проекта говорится, что к настоящему моменту уже отремонтировано дорог общей площадью 107 м2. Если верить отчетности компании, ремонтные работы ведутся еще с осени 2016 года.

Сегодня на сайте можно найти несколько запущенных кампаний, но темпы сбора средств как-то не впечатляют.

Все заявки на ремонт, как выполненные, так и те, что пока находятся в работе, отображается на карте сервиса. Пока их всего 14.

Площадку запустила строительная компания «ЯМА ЮА», основанная Анатолием Жилиным осенью 2016 года. Компания специализируется на строительстве и асфальтировании дорог. На сайте сообщается, что краудфандинговая инициатива вызвана стремлением изменить столицу, а в конечном итоге и всю страну к лучшему – «наша місія – не заробити, а покращити!», гласит девиз команды.

Источник: ain и Yama.kiev.ua