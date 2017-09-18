В Киеве запустили сервис бесконтактной оплаты парковки автомобиля смартфоном через Privat24

В Киеве вслед за Львовом запустили сервис оплаты парковки автомобилей смартфоном через Privat24. Как сообщили в ПриватБанке, теперь каждый киевлянин сможет оплачивать парковку с помощью мобильного банка, что безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.

Клиенты ПриватБанка могут оплатить через Privat24 парковку на площадках коммунального предприятия «Киевтранспарксервис». В отличие от аналогов, где нужно регистрироваться и пополнять заранее личный счет, с Privat24 этого делать не придется. Всё, что нужно для этого сделать, – найти в мессенджере Privat24 компанию «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После определения платежной карты, с которой будет произведена оплата, остается получить подтверждение оплаты.

«Пользователям Privat24 при оплате парковки не нужно будет искать наличные. Оплата длится несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто, – отметил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Наш новый сервис не только удобен для расчетов держателям платежных карт, но и дает дополнительную выгоду владельцам парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличных».

В банке отметили, что на сегодняшний день активными пользователями Privat24 является более 600 тысяч киевлян, а к концу года, по прогнозам банкиров, мобильный банк будет на смартфонах более 800 тысяч жителей города.

Напомним, что с 10 августа Киев перешел на безналичную оплату парковки, водители могут оплатить ее через паркомат, SMS или приобрести месячный талон на парковку. Сразу после этого доходы от оплаты парковки через мобильные приложения выросли на 88% за первые два дня после отмены наличной оплаты.

Источник: ПриватБанк