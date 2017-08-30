В Киеве заработал крупнейший в Украине центр по выдаче загранпаспортов и ID-карт, способный принимать 1,5 тыс. посетителей в день

29 августа заработал на полную мощность крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» Государственного предприятия «Документ» расположен на третьем этаже универмага «Украина» в Киеве (площадь Победы, 3). Его общая площадь составляет 1400 кв. метров. Для приема документов, фотографирования и снятие биометрических данных здесь используют 28 рабочих станций. Люди получают уже готовые паспорта в 9 окошках выдачи.

Теперь Центр сможет принимать 1500 человек в день. Он функционирует по принципу открытого пространства и гарантирует посетителям комфорт и высокий уровень сервиса. Всего в Украине насчитывается 25 центров, которые ежедневно обслуживают около 5000 граждан.

Отмечается, что с начала этого года сотрудниками подразделений миграционной службы, «Паспортных сервисов» и центров предоставления административных услуг оформлено около 2,5 млн загранпаспортов и более 655 тыс. ID-паспортов. При этом ежедневно оформляется около 20 тыс. документов, что вдвое превышает показатели предыдущего года.

Источник: МВД