В киевском метро приостановили установку бесплатной сети Wi-Fi из-за «финансовой несостоятельности» инвестора

В киевском метрополитене приостановили установку бесплатной сети Wi-Fi, так как текущий инвестор отказался от данного проекта по финансовым причинам. В данный момент Киев ищет новых инвесторов для спасения проекта, сообщил местному изданию 44.ua директор КП «Киевское инвестиционное агентство» Олег Мистюк.

“На сегодняшний день проект [установки бесплатной сети Wi-Fi в метро] приостановлен в связи с финансовой несостоятельностью инвестора достроить его, поэтому сейчас ведутся переговоры с различными компаниями, чтобы спасти проект”, — рассказал Олег Мистюк.

Отметим, что первые точки доступа Wi-Fi официально заработали 10 сентября 2015 года на Олимпийской, Площади Льва Толстого и Майдане Независимости. На данный момент беспроводной интернет работает в 7 тоннелях, более 130 вагонах (26 поездов) и на 12 станциях: Олимпийская, Площадь Льва Толстого, Майдан Независимости, Крещатик, Театральная, Золотые Ворота, Кловская, Дворец спорта, Лукьяновская, Университет, Арсенальная и Днепр.

Напомним, что согласно договору между муниципалитетом Киева и компанией-инвестором «Москито Мобайл», который был подписан 2 декабря 2014 года, последняя должна была построить беспроводную сеть на 52 станциях, в туннелях линий метрополитена ориентировочной протяженностью 67,5 км, а также в 824 вагонах метро.

Однако на самом деле сроки полной реализации данного проекта неоднократно переносились, сначала инвестор обещал ввести в строй всю систему в первом квартале 2017 года, затем перенес дату завершения проекта на конец текущего года, а теперь, по всей видимости, и вовсе отказался достраивать его.

Источник: 44.ua