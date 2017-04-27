В киевском метро внедрили систему MetroPass, которая превращает любую бесконтактную карту Mastercard в проездной на месяц или количество поездок (со скидками до 13%)

Киевский метрополитен в партнерстве с компанией Mastercard и Ощадбанком запустили в столичном метро первую в мире систему MetroPass. Данное решение позволяет пассажирам киевской подземки рассчитываться на «желтых турникетах» бесконтактными банковскими картами Mastercard как проездными или же использовать поездки, оплаченные заранее со скидкой.

«Уже почти два года мы внедряем в транспортной инфраструктуре города решения для более удобных и быстрых расчетов на базе технологии бесконтактной оплаты MasterCard. За это время только пассажиры Киевского метрополитена платили за проезд бесконтактно с Masterсard, сэкономили почти 190 000 часов в ожидании в очередях. Сегодня мы делаем большой шаг вперед: теперь оплата проезда с бесконтактной технологией Mastercard станет не только удобной и быстрой, но и экономически выгодной для пассажиров», — отметила Вера Платонова, генеральный директор представительства Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Теперь каждый имеет возможность выбирать тарифный план в соответствии со своими потребностями. Пассажиры, которые пользуются метро нерегулярно или менее двух раз в день, могут со скидкой приобрести пакет поездок и использовать их в течение неограниченного времени. Чем большее количество поездок будет приобретено, тем меньше будет стоимость одной поездки:

1-9 поездок — по 4,00 грн;

10-19 — по 3,90 грн (-3%);

20-29 — по 3,80 грн (-5%);

30-39 — по 3,70 грн (-8%);

40-49 — по 3,60 грн (-10%);

более 50 — по 3,50 грн (-13%).

Также пассажиры с помощью MetroPass смогут подключить к своим бесконтактным банковским картам безлимитные проездные на месяц или за полцены — на полмесяца. Для карточных MetroPass-проездных будут действовать следующие тарифы:

без лимита в месяц — 300 грн;

без лимита на полмесяца — 150 грн.

Пассажиры, которые пользуются столичной подземкой нерегулярно, по-прежнему могут продолжать оплачивать разовые поездки непосредственно на желтых турникетах своими бесконтактными карточками Mastercard.

Эквайром расчетов с технологией бесконтактной оплаты в Киевском метрополитене выступает Ощадбанк. По его данным, с момента запуска решения в столичном метро уже более 8,5 млн поездок было оплачено бесконтактно с помощью Mastercard.

«Ежедневно более 30 000 пассажиров столичного метрополитена оплачивают свой проезд бесконтактно. Оплачивать проезд можно не только бесконтактными платежными карточками Mastercard, но и смартфонами с помощью мобильного платежного приложения «Ощад PAY» от Ощадбанка. Количество желающих платить за проезд таким образом растет, поэтому для удобства пассажиров Ощадбанк планирует увеличить количество турникетов, на которых можно осуществить бесконтактную оплату», — поделился планами Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Отметим, что подписаться на поездки или подключить безлимитный проездной для использования бесконтактной карточки Mastercard можно самостоятельно в платежных терминалах на кассах станций. Чтобы это сделать, сначала нужно активировать платежный терминал, нажав зеленую кнопку — и поднести к нему карту с технологией бесконтактной оплаты Mastercard. После этого на экране терминала MetroPass появится панель, где можно выбрать опции — подписка поездок или проездной.

На данный момент терминалы доступны только на центральных станциях Киевского метрополитена, но вскоре эти опции будут доступны на всех станциях столичной подземки.

Напомним, что решение для бесконтактных расчетов в Киевском метрополитене появилось в июне 2015 года. Тогда Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), в котором оплата проезда банковской картой возможна непосредственно на турникете в метро. Сейчас бесконтактные расчеты банковскими карточками Mastercard доступны на всех 52 станциях Киевского метрополитена, а также в Киевском фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая и в паркоматах Киева и Львова.

Источник: Mastercard