В Киевском зоопарке установили первое в столице «солнечное дерево», предназначенное для подзарядки электронных устройств, сообщает издание “Укринформ”.

Первое киевское «солнечное дерево» содержит всего четыре “ветки” с солнечными панелями суммарной мощностью 400 Вт и десять USB-выходов, с помощью которых посетители Киевского зоопарка смогут подзаряжать свои смартфоны и планшеты. Зимой проект вряд ли сможет выйти на полную мощность, но летом его возможностей должно будет хватать на одновременную зарядку десяти устройств.

Солнечное дерево установили именно в зоопарке, так как там наблюдается постоянный поток посетителей. Более того, инициаторам проекта из объединения “Самопоміч” и компании “Квазар Микро” удалось договориться с руководством о том, что зоопарк берет его на свой баланс и обеспечивает защиту от актов вандализма.

По словам заместителя генерального директора Киевского зоопарка Сергея Харькова, сейчас обсуждается возможность установки еще одного «солнечного дерева» на территории зоопарка. Более того, активисты уточнили, что уже в следующем году собираются установить подобные конструкции в каждом районе Киева.

Источник: “Укринформ”