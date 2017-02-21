В Китае анонсировали флагманский смартфон Huawei Honor V9 с 5,7-дюймовым дисплеем, 6 ГБ ОЗУ и сдвоенной 12 Мп камерой для 3D-моделирования

На том же мероприятии, в рамках которого был представлен смартфон среднего класса Huawei Honor 8 Lite, китайская компания анонсировала свою новую флагманскую модель Huawei Honor V9. Напомним, что линейка смартфонов «V» в модельном ряду компании Huawei находится между семейством среднего класса Honor и высокоуровневыми моделями семейств «P» и «Mate»

Модель Huawei Honor V9 отличается сверхтонким металлическим корпусом толщиной всего 6,97 мм, который будет доступен в трех официальных цветах: черном, синем и золотом, а также в одном «уникальном» красном. Смартфон оснащается достаточно крупной 5,7-дюймовой матрицей c 2K-разрешением (2560х1440 точек). Во время презентации не озвучили тип защитного стекла, но с учетом того, что предшественник Huawei Honor V8 оснащался стеклом Gorilla Glass 3, то в случае с V9 можно ожидать аналогичной или более высокой защиты экрана.

В качестве аппаратной платформы выбран мощный 8-ядерный 64-битный процессор Huawei Kirin 960 с четырьмя производительными ядрами Cortex-A73 (2,4 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A53 (1,8 ГГц), дополненный графикой Mali G71 MP8. Отметим, что по рядам тестов данный процессор обходит своего конкурента Qualcomm Snapdragon 821, не говоря уже о предшественнике Kirin 955. Смартфон Huawei Honor V9 получил два варианта оперативной памяти (4 и 6 ГБ) и два варианта хранилища данных (64 ГБ и 128 ГБ). Емкость встроенного аккумулятора составит 4000 мАч, тогда как предшественник V8 оснащался более слабой батареей на 3500 мАч.

Одна из самых заметных особенностей новой модели — третье поколение сдвоенной 12 Мп камеры с объективами f/2.2 и лазерным автофокусом, которая способна качественно снимать в условиях недостаточного освещения и создавать художественные эффекты (боке) за счет улучшенных сенсоров и технологий обработки снимков. Также создатели позиционируют данный смартфон, как первое доступное решение для 3D-моделирования, которое позволяет не просто создавать креативные объемные фотографии, а фотографировать реальные объекты для последующей печати на 3D-принтерах.

Работает новинка под управлением Android 7 «Nougat» с фирменной оболочкой EMUI 5.0. Стоимость Huawei Honor V9 в версии 4/64 ГБ составит $377 (2599 Yuan), в версии 6/64 ГБ — $436 (2999 Yuan) и топовая версия 6/128 ГБ обойдется покупателю в $508 (3499 Yuan). Также отметим, что в рамках MWC 2017 состоится анонс международной версией смартфона Honor V9, который получит обозначение Honor 8 Pro.

Источник: Gizmochina