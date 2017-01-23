В Китае был установлен рекорд Гиннеса – крупнейший в мире парад электромобилей Tesla

Компания Tesla приступила к поставкам электромобилей Model X в Китай только в июне прошлого года. А суммарные поставки электромобилей Tesla (моделей S и X) составляют около 10 тыс. единиц. Тем не менее, поклонники этого автопроизводителя в Поднебесной смогли установить мировой рекорд Гиннеса, собрав вместе наибольшее количество электромобилей Tesla.

На минувшей неделе в Beijing Golden Port удалось собрать 145 седанов Model S и более 100 кроссоверов Model X на «театрализованной парадной церемонии». Присутствовавшие там же представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали факт установления мирового рекорда. Кроме того, во время мероприятия на автомобилях Model X было запущено одновременное воспроизведение светового шоу – о соответствующей «пасхалке» в этой модели мы писали ранее.

У китайских властей имеются достаточно амбициозные планы относительно внедрения электромобилей, чтобы более эффективно бороться с выбросами вредных веществ в атмосферу. В прошлом году количество электромобилей в стране удвоилось и достигло показателя 600 тыс. – больше чем в США и всех странах Европы вместе взятых. К 2020 году планируется увеличить количество электрических транспортных средств на дорогах страны до 5 млн единиц. Китай планирует обеспечивать поддержку как производителям электромобилей, так и покупателям таких транспортных средств.

Источник: electrek