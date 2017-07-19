В Китае частично заблокировали мессенджер WhatsApp

Мультиплатформенный мессенджер WhatsApp, который с октября 2014 года принадлежит компании Facebook, вполне можно считать последним из могикан в Китае, стране, где действует довольно жесткая политика цензуры по отношению к содержимому Сети, в особенности блокировке подвергаются социальные сети и зарубежные сервисы. Но, похоже, что и WhatsApp не смог выстоять и стал последней жертвой «Великого китайского файрвола» (система Golden Shield Project).

Со вчерашнего дня, 18 июля, китайские пользователи WhatsApp пожаловались на сбои при отправке видео, аудио, а иногда даже и текстовых сообщений. В числе первых об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственный источник и экспертов по информационной безопасности.

Как сообщается, в какой-то момент отправленные через мессенджер сообщения просто перестали доходить до получателей. Причем это касается не только отправки мультимедийных файлов и изображений, но в некоторых случаях и обычных текстовых сообщений. Все этого говорит о том, что китайское правительство прочно взялось за сервис для обмена сообщениями компании Facebook. Отметим, что в прошлом месяце Китай издал новую редакцию закона о кибербезопасности, которая еще более жесткая, нежели прежняя версия. И, по-видимому, нынешние шаги в отношении WhatsApp объясняются именно очередным закручиванием гаек.

Так или иначе, можно констатировать, что последний оплот конфиденциальности и свободы общения в интернете в Китае (все сообщения в WhatsApp зашифрованы, так что можно было писать что угодно, не боясь уголовного преследования и не прибегая к использованию VPN), похоже, пал.

Издание The New York Times предполагает, что причиной блокировки WhatsApp могло стать желание китайцев «попрощаться» с нобелевским лауреатом премии мира Лю Сяобо, который ушел из жизни 13 июля. Власти считали его изменником родины. Перед смертью он отбывал срок в тюрьме за подстрекательство к подрыву государственного строя. На следующий день после его смерти власти Китая начали удалять из соцсетей сообщения, связанные со смертью Сяобо, и даже подвергли фильтрации личные сообщения и безобидные изображения в китайском мессенджере WeChat.

Пока неясно, обернется ли частичная блокировка в полноценную, либо же работа мессенджера будет полностью возобновлена. Отметим, что после блокировки Facebook в 2009 году и Instagram в 2014 году мессенджер WhatsApp являлся чуть ли не последним зарубежным сервисом в стране, Twitter, Google и ряд прочих сервисов в Китае тоже заблокированы частично либо полностью.

Источник: NYT