В Китае полностью заблокировали мессенджер WhatsApp

О пресловутом «Великом китайском файрволе» (система Golden Shield Project), блокирующем все неугодные правительству страны сайты и сервисы, мы неоднократно упоминали в наших материалах. Только недавно на нашем сайте вышла заметка «Китай, или туда и обратно: немного (не)путевых заметок», где упоминалось, что все популярные и привычные большинству соцсети и сервисы в этой стране не работают. Мессенджер WhatsApp – последний оплот конфиденциальности и свободы общения в интернете в Китае.

Как сообщает издание The New York Times, власти Китая заблокировали работу WhatsApp на территории страны. Причем в этот раз, судя по всему, полностью, а не частично, как в предыдущий раз летом. Сообщения о полной блокировке мессенджера, поступают практически из всех регионов Китая.

Издание предположило, что поводом для блокировки WhatsApp является съезд Коммунистической партии Китая, который начнется 18 октября. Всекитайский съезд КПК проводится раз в пять лет и является ключевым событием в политической жизни страны.

«Интерфакс», ссылаясь на статью в The Financial Times, доступную только для подписчиков, сообщает, что WhatsApp в Китае уже разблокировали, но других подтверждений этих данных пока нет.

Китайские регуляторы сообщения о блокировке WhatsApp официально не прокомментировали. В Facebook тоже отказались от комментариев по этому поводу.

Источник: The New York Times и meduza