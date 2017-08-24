В Китае представили YotaPhone 3 с 5,5-дюймовым Super AMOLED и 5,2-дюймовым E Ink экраном, чипом Snapdragon 625 и 4 ГБ ОЗУ по цене от $360

Как и ожидалось еще в начале лета, компания Yota Devices официально представила третье поколение своего двухэкранного смартфона YotaPhone 3. Презентация прошла в Китае, где базируется ключевой акционер компании China Baoli Technologies и где стартуют продажи новинки.

Модель YotaPhone 3 оснащается передним 5,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1920×1080 точек и задним экраном на основе экономичной черно-белой матрицы E Ink Carta с диагональю 5,2 дюйма. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 625, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон может оснащаться хранилищем памяти на 64 или 128 ГБ, емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

YotaPhone 3 также получил основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку Home, операционную систему YotaOS 3.0, основанную на Android 7.1.1 «Nougat» и разъем USB Type-C. Основной упор сделан на «читающую молодежь», для чего в смартфон предустановили сразу несколько разных программ для чтения электронных книг.

Предзаказы на смартфон начнут собирать 5 сентября, реальные продажи в Китае начнутся спустя две недели — 18 сентября под именем YOTA3. Версию смартфона на 64 ГБ оценили $360, а версию на $128 — в $460, при этом руководство компании планирует продать более 1 млн устройств в первый год продаж только в Китае, не учитывая другие рынки.

Источник: GSMarena