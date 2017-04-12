В Китае представлен 5,5-дюймовый смартфон Huawei Enjoy 7 Plus на платформе Snapdragon 435 и с батареей на 4000 мАч по цене $230

Компания Huawei официально представила в Китае смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus, оснащенный 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720p (до этого момента все представители линейки Enjoy оснащались 5-дюймовыми матрицами). Дизайн нового устройства перекликается с моделью Enjoy 6, но технические характеристики заметно отличаются.

Смартфон получил более производительную по сравнению с предшественниками аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 435 (8xARM Cortex-A53 (1,4 ГГц), Adreno 505). Размер оперативной памяти составляет 3 ГБ, а вот объем хранилища данных увеличили с 16 до 32 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, что весьма неплохо для данного класса устройств.

Новинка также получила обновленные камеры — 8 Мп фронтальную и 12 Мп основную, под которой размещен сканер отпечатков пальцев. Задняя панель смартфона Huawei Enjoy 7 Plus выполнена из алюминия. Работает он под управлением Android 7.0 «Nougat». Интересно, что про судьбу обычного Enjoy 7 без приставки «Plus» пока ничего неизвестно, однако следуя логике развития этой линейки, данная модель все же должна увидеть свет.

В Китае смартфон Huawei Enjoy 7 Plus будет стоить 1599 юаней, что в пересчете на более привычные единицы составляет примерно $230, однако при выходе на другие рынки цена может измениться в более высокую сторону, а сама модель — получить другое имя.

Источник: GSMarena