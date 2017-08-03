В Китае представлен первый в мире беспилотный трамвай

На заводе в городе Циндао был изготовлен первый в мире беспилотный трамвай.

Транспортное средство имеет длину 35,19 метра и ширину 2,65 метра. Трамвай может перевозить до 380 пассажиров. Максимальная скорость движения заявлена на уровне 70 км/ч.

В данном трамвае впервые установлена автоматическая система управления составом, которая выступает в роли интеллектуального мозга. По словам инженеров, «мозг» может указать трамваю начать движение, двигаться по маршруту или остановиться. В трамвае присутствует водитель, но ему отводится лишь вспомогательная роль по поддержке системы.

Отмечается, что использование технологии автоматического управления в трамваях призвано помочь повысить эффективность и безопасность их работы.

Источник: China Daily