В Китае тестируют систему распознавания лиц в качестве меры пресечения воровства туалетной бумаги из общественных уборных

Китайские власти нашли необычный способ бороться с воровством туалетной бумаги в общественных туалетах: чиновники решили установить в дозаторы систему распознавания лиц.

В качестве пилотного проекта была выбрана одна из уборных, расположенных на территории парка «Храм Неба«.

Сообщается, что автомат выдает на одного человека примерно 0,6 метра туалетной бумаги каждые девять минут (именно столько времени хранится снимок вашего лица, который устройство делает перед тем, как предоставить заветный кусочек рулона).

Журналисты источника отмечают, что для Китая воровство туалетной бумаги (а также мыла для рук и бумажных полотенец) из общественных уборных — явление весьма обыденное. Именно поэтому в некоторых туалетах Шанхая, к примеру, и вовсе отказались от выдачи «посетителям» туалетной бумаги — ее необходимо приносить с собой.

И не стоит думать, что в этом виновны туристы: менеджеры «Храма Неба» говорят, что большинство бесстыдных воришек — местные жители, которые таким образом пытаются сэкономить.

Что касается мнения китайцев по этому поводу, то на сам факт необходимости сканировать лицо они не обращают внимание. По их мнению, главный недостаток такой системы заключаются в том, что иногда выданной бумаги оказывается маловато и потому приходится ждать, пока автомат произведет сброс.

Напоследок отметим, что дозатор туалетной бумаги с функцией распознавания лиц обошелся китайскому бюджету в $750. Если эксперимент пройдет удачно, такого рода устройства чиновники намерены установить и в других туалетах парка.

Источник: The Verge