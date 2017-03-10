В клавиатуру Google Gboard добавлена поддержка перевода на другой язык по мере ввода текста

Компания Google выпустила обновлённую версию программной клавиатуры Gboard для Android, в которой реализовано несколько новых функций и возможностей.

Одним из нововведений является интеграция Google Translate, благодаря чему можно вводить текст на одном языке, а он в режиме реального времени будет переводиться на желаемый язык. Таким образом, отпадает необходимость использования отдельного приложения Google Translate и копировать текст из него в поле ввода. Для активации новой функции нужно нажать иконку Translate. В меню быстрого доступа имеется поле Translate, поддерживающее вставку текста. Таким образом, в него можно вставить полученный текст на иностранном языке и получить перевод на родной язык, не покидая приложение.

Также в обновлённой версии Gboard улучшена поддержка голосового ввода, теперь пользователям проще переключаться между диктовкой и печатанием. Вместе с тем, добавлены новые фоновые темы, автоматическая подсказка эмодзи и GIF-изображений, возникающая по мере ввода. Теперь поддерживается возможность совместного использования GIF-изображений с мессенджерами, например, Facebook Messenger, Snapchats, Allo и Hangouts.

Приложение Gboard Gboard доступно для загрузки в Play Store.

Источник: The Verge