В Кремниевой долине пьяный мужчина напал на охранного робота

Достаточно курьёзный инцидент произошёл в Маунтин Вью. 41-летний Джейсон Силвейн (Jason Sylvain), пребывая в состоянии алкогольного опьянения, набросился на охранного робота Knightscope K5. Робот в этот момент занимался патрулированием автомобильной стоянки.

Джейсон Силвейн опрокинул робота, который весит 300 фунтов (около 136 кг) и имеет высоту 5 футов (около 1,52 метра). Не уточняется, почему именно он сделал это – из злости или ради любопытства. Робот отделался несколькими царапинами и снова приступил к патрулированию, а вот бедолага Силвейн был арестован по обвинению в «пребывании в состоянии опьянения в общественном месте».

Данный инцидент вызвал неоднозначную оценку у местных жителей. Один из них охарактеризовал случившееся как «забавную ситуацию». Другой заявил, что «[это] довольно жалкий инцидент, потому что он показывает, насколько бесхарактерны пьяные парни в Кремниевой Долине, потому что они нападают на жертву, у которой даже нет оружия».

Остаётся лишь гадать, какой урок извлекут из этого компании, владеющие охранными роботами. Если люди могут легко напасть на робота и повредить его, на какую реакцию он должен быть запрограммирован? Также возникают другие вопросы. Нужно ли принимать новые законы или же люди смогут привыкнуть к технологии.

Добавим, в Японии был проведён показательный эксперимент. Робот свободно перемещался по оживлённому торговому центру и просил людей пропустить его, когда те возникали у него на пути. При этом была выявлена интересная закономерность. Взрослые люди отходили в сторону и пропускали робота. Но дети были менее дружественными. Когда никто не видел, они затрудняли перемещение робота, пинали и толкали его. Не найдя простого способа избежать такого поведения, разработчики запрограммировали робота таким образом, чтобы он избегал любого человека, рост которого составляет менее 1,4 метра.

Источник: The Verge