В Кремниевой долине замечен тестовый самоуправляемый автомобиль Apple

В начале этого месяца компания Apple получила разрешение на проведение тестирования самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии. А теперь на видео впервые засветился такой тестовый автомобиль.

Apple тестирует технологии автономного управления на автомобилях Lexus RX450h. Кроссовер белого цвета был обнаружен на одной из дорог на территории Кремниевой Долины. Судя по доступному изображению, за рулём транспортного средства находился водитель, который держал руки на рулевом колесе. На автомобиле установлены различные сенсоры сторонних производителей, включая лидар Velodyne, два радара, несколько камер.

Here’s the car that #Apple‘s using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS pic.twitter.com/zTezUmcZwC

— Alex Webb (@atbwebb) 27 апреля 2017 г.