В Кремниевой долине замечен тестовый самоуправляемый автомобиль Apple

В начале этого месяца компания Apple получила разрешение на проведение тестирования самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии. А теперь на видео впервые засветился такой тестовый автомобиль.

Apple тестирует технологии автономного управления на автомобилях Lexus RX450h. Кроссовер белого цвета был обнаружен на одной из дорог на территории Кремниевой Долины. Судя по доступному изображению, за рулём транспортного средства находился водитель, который держал руки на рулевом колесе. На автомобиле установлены различные сенсоры сторонних производителей, включая лидар Velodyne, два радара, несколько камер.

Пока не уточняется, какие именно данные Apple собирает при помощи такого автомобиля. Добавим, уже давно ходили слухи о том, что компания занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля в рамках проекта Project Titan. Однако последние данные свидетельствуют, что Apple отказалась от амбициозной идеи создания абсолютно нового транспортного средства, а сосредоточила усилия на разработке программного обеспечения для автономного управления, которое можно предлагать существующим автопроизводителям.

Источник: The Verge