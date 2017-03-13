В мессенджере Viber появились секретные чаты с самоуничтожением сообщений, отключенной пересылкой сообщений и блокировкой скриншотов

В новой версии мессенджера Viber 6.7 появилась функция секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и звонков должна повысить приватность общения и обеспечить дополнительный уровень контроля над перепиской. Также разработчики усложнили процесс снятия скринштов в таких чатах, так что теперь если один из участников попытается сделать скриншот переписки, то эта функция будет либо полностью недоступна (Android), либо остальные участники получат сообщение об этом прямо в окне чата (iOS).

Отметим, что функция секретных чатов будет полезна в тех случаях, когда необходимо предпринять дополнительные меры безопасности помимо шифрования. В секретных чатах можно установить таймер самоуничтожения для всех сообщений, отправляемых в чат, а также отключена функция пересылки сообщений. В то же время любая коммуникация пользователей по-прежнему защищена по технологии сквозного шифрования Viber и недоступна третьим лицам.

Мессенджер Viber позволяет вести одновременно два чата с одним и тем же собеседником или группой, при этом один из чатов будет обычным, а второй – секретным. Пользователи смогут узнать, какой из этих двух чатов является секретным, по значку замка на иконке чата. Начало секретного чата из уже существующего обычного чата не приведёт к удалению или замене обычного чата, а просто создаст отдельный чат.

Отметим, что в обычных чатах Viber существует таймер самоуничтожения для отдельных сообщений, содержащих фотографии или видео, тогда как в секретных чатах предусмотрена возможность применить таймер самоуничтожения ко всем сообщениям, отправляемым в чат.

Пользователи могут скрыть свои секретные чаты и вновь обращаться к ним позднее, указав PIN-код. Для этого после создания секретного чата необходимо найти его в списке чатов, сделать свайп влево и нажать на кнопку «Скрыть».

Источник: Viber