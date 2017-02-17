В метро на Виноградарь поезда будут ездить друг над другом по вертикально ориентированным тоннелям

На заседании комиссии Киевсовета по вопросам транспорта разработчики Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилмассив «Виноградарь» поделились подробностям проекта, который предусматривает ряд новых для Киева технических решений, и в том числе использование вертикально ориентированных тоннелей.

«В части ответвления от станции «Мостицкая» на Виноградарь запланированы так называемые вертикальные подземные тоннели, то есть они будут расположены друг над другом, а не параллельно, как мы привыкли. Такое техническое решение предлагается потому, что дорожный коридор на улице Межевой достаточно узок и насыщен инженерными коммуникациями. Оно не является новым в мировой практике, но в столице Украины до сих пор не применялось», — отметил председатель комиссии Алексей Окопный.

Разработчики проекта также отметили, что данная часть зеленой ветки метро будет проектироваться как линия мелкого залегания. Ее глубокая часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции «Мостицкая», которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белицкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция «Проспект Правды» будет соответственно на перекрестке проспекта Правды и улицы Межевой. Первую очередь из указанных двух станций планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

«Вилочные» ответвления на Виноградарь также будут состоять из двух станций и электродепо и выступать второй очередью строительства этого участка Сырецко-Печерской линии. Третья и последняя очередь — строительство станций «Ветряные горы» и «Площадь Т. Шевченко». Напомним, что киевские власти планируют начать строительство метро на Виноградарь уже в конце 2017 года и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена «Проспект Правды» и «Мостицкая».

Источник: Киевсовет