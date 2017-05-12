В Microsoft разработали наручные часы, которые помогают устранить тремор рук у людей, страдающих от болезни Паркинсона

Исследователи компании Microsoft разработали часы, которые помогут людям, страдающим от болезни Паркинсона.

Отметим, болезнь Паркинсона проявляется в виде нарушения характерного тремора (дрожи), общей скованности, нарушении позы и движений. Причиной этого является постепенная гибель двигательных нервных клеток (нейронов), вырабатывающих медиатор дофамин. Из-за этого нарушается регуляции движений и мышечного тонуса. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, не могут нормально выполнять точные действия, например, писать или пользоваться столовыми приборами. Болезнь Паркинсона не поддаётся лечению, от неё страдает около 10 млн человек по всему миру.

Однако наручные часы Emma Watch могут частично устранить симптомы болезни. Они создают небольшие двигательные вибрации, которые передают сигналы в мозг и отвлекают его от создания импульсов, вызывающих тремор. Это помогает успокоить движения мышц. Благодаря этому пользователь может снова контролировать движения руки, например, писать или рисовать, что очень важно для некоторых видов деятельности. В работе устройства применяется ритмическая серия вибраций, но шаблон можно настроить с помощью приложения на планшете с Windows 10.

Часы Emma Watch названы в честь подруги их разработчика (Haiyan Zhang) – Эммы Лаутон (Emma Lawton) – графического дизайнера, страдающей от болезни Паркинсона. Демонстрация устройства состоялась в рамках проведения конференции Build 2017. На текущий момент Emma Watch является лишь прототипом, но он уже продемонстрировал свою эффективность. В дальнейшем разработчик планирует провести дополнительные исследования, чтобы выявить, как искусственный интеллект и сенсоры могут помочь с устранением симптомов болезни Паркинсона.

Источник: The Verge