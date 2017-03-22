В Microsoft Word появилась функция «Корректор», которая исправляет стилистические ошибки в тексте с помощью искусственного интеллекта

Компания Microsoft сообщила, что в новой версии текстового редактора Microsoft Word из пакета Office 365 появилась панель «Корректор», в работе которой применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но и давать рекомендации пользователям по улучшению стилистики текста.

Панель «Корректор» работает подобно привычной функции «Правописание», исправляющей орфографические и пунктуационные ошибки, а также отображает список предложений по улучшению стиля. К примеру, слова maybe и basically («может быть» и «в основном») будут помечены как вносящие неуверенность в том случае, если их можно удалить без потери смысла. Слово really («действительно») будет отмечено, если встретится в составе выражения вроде «действительно хорош» — в таком случае лучше написать просто «хорош», и Word на это укажет. Но если автор задает вопрос «Действительно?», то программа поймет, что без этого слова не обойтись и не будет предлагать правку.

Панель «Корректор» пришла на смену стандартной панели проверки орфографии и вызывается так же — по нажатию на F7 или из контекстного меню к подчеркнутому слову. Потенциальные грамматические ошибки Word подчеркивает двойной синей линией, а стилистические недочеты — желтым пунктиром. Помимо предложений по замене слов, в «Корректоре» для наглядности целиком приводятся проблемные предложения, а также сопутствующие правила грамматики и пунктуации. Первыми доступ к новой функции получили участники программы Office Insider, панель «Корректор» доступна в Word из Office 365 начиная с версии 16.0.7409.1000.

«Слова, без которых можно обойтись, неясные выражения, пассивный залог, жаргонизмы, — все это огрехи, которыми нередко изобилуют даже грамотно написанные тексты. Подтянуть стилистику помогает тренировка под руководством опытного редактора, который укажет на все недостатки и попросит поправить. С недавних пор роль такого наставника может взять на себя искусственный интеллект, а точнее — привычный Microsoft Word.» — отметили в Microsoft.

Напомним, что разработчики Office и других продуктов Microsoft в последнее время активно внедряют функции, в основе которых лежат интеллектуальные алгоритмы: в 2014 году в Skype появился машинный перевод речи на лету, основанный на технологии глубоких нейросетей, а в 2016 году в Office добавили функцию «Интеллектуальный поиск», которая находит словарные определения и энциклопедические справки.

Источник: Microsoft