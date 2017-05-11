В минувшем квартале Samsung поставила на рынок 782 тыс. гарнитур Gear VR, что больше суммарного результата остальных членов первой пятерки

Компания Samsung является абсолютным лидером рынка гарнитур виртуальной реальности. По крайней мере, на это указывает соответствующий отчет аналитиков SuperData Research за первый квартал 2017 года.

По подсчетам аналитиков, за квартал южнокорейскому гиганту удалось отгрузить на рынок 782 тыс. гарнитур Gear VR. Это более чем вдвое больше, чем у обладателя второго места, коим является Sony. Поставки гарнитур Sony PlayStation VR за отчетный период составили 375 тыс. штук.

Третье место у Google с результатом в 170 тыс. поставленных гарнитур Google Daydream View.

Четвертое и пятое место, как многие уже догадались, за более дорогостоящими HTC Vive и Oculus Rift. Результат HTC Vive составил 95 тыс. устройств, Oculus Rift – 64 тыс. устройств. К слову, результат Samsung превосходит общий результат других компаний из первой пятерки.

В принципе, ничего удивительного в сложившемся положении дел нет. Выбиться в лидеры Samsung помогла относительная доступность гарнитуры Gear VR – менее $100. Да и то, что компания бесплатно раздавала гарнитуру вместе с прошлогодними флагманами Galaxy S7 и Galaxy S7 edge на некоторых рынках также сыграло свою немалую роль.

Одновременно со статистикой специалисты SuperData Research предоставили свой прогноз по рынку устройств виртуальной реальности на ближайшие три года. Согласно ему, в этом году объем рынка виртуальной реальности в денежном выражении составит $4,9 млрд, а к 2020 году достигнет целых $37,7 млрд, то есть вырастет более чем в 7 раз. Причем если сейчас большую часть выручки обеспечивают продажи устройств, то через три года ситуация кардинально изменится и большая часть доходов будет приходиться на игры, ПО и сервисы – $19,9 млрд против $17,8 у «железа».

Источник: SuperData Research и gsmarena