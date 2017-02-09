В модельную линейку Nokia могут снова вернуться легендарные смартфоны N Series, торговая марка уже зарегистрирована в Китае

В патентный отдел Государственной администрации по промышленности и торговле Китая поступила заявка на регистрацию торговой марки «N Series», что может свидетельствовать о попытке возродить некогда популярную мультимедийную линейку смартфонов Nokia. В открытой части заявки отсутствует имя заявителя, однако по косвенным признакам локальные эксперты определили, что речь идет о текущем владельце бренда — компании HMD Global.

Напомним, что семейство смартфонов Nokia N series под управлением Symbian OS вышло на рынок в далеком 2005 году, с тех пор в рамках линейки вышло солидное количество популярных моделей, включая N70, N90, N91, N71, N80, N92, N72, N73, N93, N75, N95, N76, N77.

Впоследствии, после перехода компании под контроль Microsoft, N series сошла со сцены, уступив место семейству Lumia. Несмотря на солидный возраст смартфонов Nokia N series, у них остается достаточно много фанатов на глобальном рынке, так что возрождение семейства вполне может иметь смысл.

На данный момент в портфолио HMD Global присутствует всего один смартфон Nokia 6, однако компания собирается представить как минимум одну новинку на предстоящей выставке MWC 2017. И с учетом новой информации о патенте торговой марки N series, мы вполне можем увидеть там не просто Nokia 8, а Nokia N8.

Источник: Gizmochina