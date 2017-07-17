В Национальном авиационном университете внедрят электронный студенческий билет на основе бесконтактных банковских карт Mastercard

Компания Mastercard, Ощадбанк и Национальный авиационный университет (НАУ) подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве, в результате которого технологии бесконтактной оплаты Mastercard будут внедрены в инфраструктуру университета в рамках концепции «Умный университет». Для студентов выпустят бесконтактные карточки Mastercard от Ощадбанка, которые станут универсальным инструментом для расчетов, контроля доступа на территорию, а также идентификатором для использования рядом сервисов для студентов учебного заведения.

Проект предусматривает получение выплат студентами и преподавателями НАУ на карту; ею можно будет оплатить обучение и учебные материалы, рассчитаться в платежной инфраструктуре университета — столовой и т.д. Кроме функции собственно банковской платежной карточки, она будет выполнять роль пропуска: для того, чтобы попасть на занятия или выйти за территорию университета, достаточно будет поднести карточку к турникету на входе, оснащенному терминалом с технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Также карта должна стать своеобразным электронным читательским билетом и открыть доступ к расписанию занятий, новостям и учету посещаемости учебного заведения.

«Более двух лет компания Mastercard внедряет инновационные решения с большим социальным значением в городскую инфраструктуру: общественный и частный транспорт, сферу семейного досуга. Подписание Меморандума — следующий шаг навстречу умному городу с удобными, быстрыми и безопасными расчетам — теперь и в университете. Мы очень рады, что студенты Национального авиационного университета смогут получить универсальный инструмент для расчетов угодно: на территории учебного заведения, в магазинах и кафе, общественном транспорте», — отметила Вера Платонова, генеральный директор представительства Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

В рамках данного проекта также рассматривается возможность разработки программы лояльности, по условиям которой преподаватели и студенты будут получать бонусы за расчеты картой как в инфраструктуре университета, так и везде, где принимаются бесконтактные расчеты карточками Mastercard: в торгово-сервисной сети на всей территории Украины, а также в общественном транспорте Киева — в метро, ​​фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Напомним, что ранее свой вариант «электронного студенческого билета» на основе сервиса Приват24 предлагал Приватбанк. Позже стало известно, что данный проект в тестовом режиме заработает с 1 сентября 2017 года во «Львовской Политехнике».

Источник: Mastercard