В некоторых ранних экземплярах электромобиля Chevy Bolt имеется проблема с зарядом батареи

Люди, ожидавшие появления на рынке электромобиля Chevy Bolt, обрадовались, когда General Motors начала продавать новинку раньше запланированного срока. Но эта радость новых владельцев может быть преждевременной. Дело в том, что у первой партии автомобилей имеется неприятная проблема, связанная с работой батареи.

Представитель компании General Motors признал, что в некотором количестве первых выпущенных Chevy Bolt проявляется проблема в работе батареи, которая может приводить к «неожиданной потере движущей силы». Иными словами, электромобиль может внезапно остановиться без видимых на то причин. Данная проблема встречается, примерно, в 1% выпущенных новых Chevy Bolt. Учитывая, что было выпущено около 10 тыс. таких электромобилей, неожиданная остановка может грозить владельцам, примерно, 100 автомобилей.

По словам представителя компании, некоторые из первых изготовленных электромобилей могут показывать больший запас хода, чем фактически имеется из-за более низкого уровня заряда батареи. Такие автомобили в процессе зарядки могут получать мало энергии, запас которой быстро исчерпается без всякого предупреждения. Во время одного из обзоров профильным ресурсом новый Chevy Bolt внезапно остановился, хотя бортовая система показывала, что запас хода составляет ещё около 100 миль (около 161 км).

В General Motors отмечают, что проблема может быть устранена либо ремонтом сбойной батареи, либо полноё её заменой. Компания уже связалась с владельцами электромобилей, которые потенциально могут столкнуться с указанной проблемой и предложила им бесплатное обслуживание по устранению дефекта. В более новых автомобилях проблема уже устранена благодаря использованию обновлённых комплектующих.

Источник: Engadget