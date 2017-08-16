В Nimses начались продажи товаров за нимы, но пока только в тестовом режиме с рядом ограничений

Украинская социальная сеть Nimses изрядно потрясла медиапространство в начале июня этого года. Она завлекала пользователей новой виртуальной валютой — нимами, которые, как обещали создатели, можно будет обменять на реальные деньги или товары. Сначала основатели проекта обещали открыть торговую площадку Nimses Goods еще в июне. Но что-то пошло не так, и лишь в августе Nimses наконец запустила Goods. Но далеко не для всех – пока только в тестовом режиме для киевских компаний и ограниченного числа пользователей.

Тем не менее, уже сейчас доступна информация о том, какие товары сейчас можно купить через Nimses Goods, как компании формируют цены и почему чек на покупку действует только сутки.

Сейчас в Nimses Goods более 50 компаний из Киева. Но, как объяснили представители соцсети, пользователю отображаются предложения только тех компаний, которые находятся в радиусе 15 км от него. Товары рассортированы по местоположению компаний: чем дальше от пользователя находится компания, тем ниже в ленте оказываются ее товары.

«В тестовой версии выдача товаров в ленте основана только на расстоянии пользователя от компании. Когда мы откроемся на весь Киев, будет еще таргетинг по полу и возрасту. А в дальнейшем лента будет ранжироваться по ряду критериев: цена, количество единиц товара, «свежесть» предложения, количество просмотров, рейтинг компании и прочее», — поделился пресс-секретарь Nimses Егор Охотников.

Предложения в Nimses Goods разнообразные. В ленте можно найти как чашку кофе в ближайшей кофейне, так и биоконвектор, и даже билет на форум с участием соучредителя Apple Стива Возняка.

Цены на товары тоже разные. К примеру, разработка дизайн-проекта для квартиры стоит столько же, сколько и кожаный рюкзак – 1,5 млн нимов. В пересчете на гривны по указанному самой Nimses курсу это $1500, или примерно 39 тыс. грн.

Егор Охотников говорит, что в Nimses Goods нет ограничений по цене, но есть рекомендации — ставить 40-60 нимов за гривну.

«Это помогает на начальном этапе, так как у людей еще не сформировалось понимание ценности нима», — добавляет Охотников.

В ленте есть товары, стоимость которых в Nimses Goods отвечает цене товара в гривнах в интернет-магазине. А вот вышеупомянутый рюкзак за $1500 в интернет-магазине стоит чуть меньше 6000 грн. Чашка кофе за $3 тоже вызывает вопросы.

Кстати, указанная стоимость товара в Nimses Goods не во всех случаях окончательна. Некоторые компании ставят 3000 нимов за чашку кофе, а в описании товара добавляют, что нужно также доплатить 11 грн наличными в кофейне. Если в карточке товара написано «скидка 40%» и указана стоимость 23 000 нимов, это значит, что пользователь платит нимы за эту скидку, а остальное доплачивает в гривнах.

В тестовом режиме также доступна возможность приобрести товар в Nimses Goods. Нажав кнопку «Купить», можно увидеть окно с вопросом% «Ты действительно хочешь приобрести товар за столько-то нимов?». Вопрос заставляет задуматься о реальной стоимости товара и проверить ее в интернете.

Убедившись, что цена товара в Nimses Goods и интернет-магазине практически совпадает, можно подтвердить покупку. После этого пользователь получает электронный чек, где можно обнаружить интересную деталь: чек действителен всего сутки. То есть, купив товар во вторник в 15:22, пользователь должен успеть забрать его в среду до 15:22. Иначе сделка сгорает. Вернут ли пользователю уплаченные нимы, зависит от желания и адекватности компании, объяснил Егор Охотников.

Пресс-секретарь Nimses рассказал, что ограничение срока действия чека — это мотивация для пользователя как можно быстрее попасть в магазин и забрать товар.

«Но мы дадим компаниям возможность самостоятельно выбирать срок действия покупки и время, когда придет клиент. К примеру, если это ресторан, у которого срок годности продуктов заканчивается очень быстро, их чек будет действовать несколько часов», — добавляет Охотников.

По его словам, с помощью этого механизма компании смогут привлекать к себе аудиторию в нужное время. К примеру, какие-то предложения можно будет получить только утром, какие-то — только по вторникам и так далее.

В самом начале ленты Nimses Goods есть большая кнопка «Стать продавцом», которая призывает пользователей начать продавать свои товары за нимы. Нажимая на эту кнопку, пользователь попадает на сайт Nimses, где объясняется, как создать бизнес-аккаунт.

Однако сейчас бизнес-аккаунт доступен только компаниям. Продать новые, но ненужные вещи сами пользователи пока не могут. Охотников говорит, что Nimses делает для этого отдельные функциональные возможности.

Пока что создатели Nimses не называют сроки, когда откроют Goods для всех.

Источник: «Лига.Бизнес»